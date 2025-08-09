Tragedia en Brasil: choque fatal entre camión y micro dejó 11 muertos y 45 heridos

El trágico accidente ocurrió en la BR-163, cerca de Lucas do Rio Verde, donde un camión y un micro de larga distancia colisionaron violentamente.

Hoy 18:03

Once personas murieron y 45 resultaron heridas por un choque frontal entre un camión de carga y un colectivo de larga distancia en el centro oeste de Brasil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió este viernes a las 21:40 (hora local), en la carretera BR-163, cerca de la población de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.

Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de carretera), un micro de dos pisos que viajaba de la capital estatal Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión que transportaba semillas de algodón. Había 66 pasajeros en el micro.

Según informó el diario G1, la Policía Técnica de Identificación y Ciencias Forenses (Politec) explicó que la tragedia ocurrió en una curva del carril de camiones después de que el conductor del micro se pasara al carril que iba de Cuiabá a Sinop.

“El accidente resultó en 11 muertos”, confirmó luego en un comunicado la PRF, encargada de examinar las razones de la colisión.

Los heridos fueron llevados a hospitales cercanos: 11 están en estado grave; 26, en estado moderado y ocho tienen lesiones leves, según la policía vial. El conductor del camión, por su parte, sufrió heridas graves y permanece hospitalizado, detalló el diario O Globo.

La empresa de transporte Rio Novo, propietaria del autobús, confirmó el accidente. “Nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares”, indicó en una nota en redes sociales.

Este sábado en la mañana, las autoridades trabajaron en la identificación de los cuerpos. Cinco fueron enviados a la sede de la Politec en Sinop y cuatro fueron trasladados a Nova Mutum.

Además, los equipos de Nova Rota comenzaron a retirar los vehículos y a limpiar la vía desde temprano. Sin embargo, la concesionaria aseguró que fue una labor compleja debido a la gravedad del accidente. La vía quedó completamente despejada a las 7:40, hora local.

Según detalló el diario brasileño, la BR-163, donde ocurrió la tragedia, es una de las carreteras principales del país y es muy conocida por su largo historial de accidentes de tránsito. Solo en 2024, se registraron 1304 colisiones, 65 de ellas, fatales, indicó la concesionaria Via Brasil en un informe.

En este año, de enero a julio, se reportaron 40 muertes en accidentes de tránsito en esa zona, señaló la concesionaria Nova Rota do Oeste, responsable de la carretera.