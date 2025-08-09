Boca, ante la peor racha de su historia: 12 partidos sin ganar

El Xeneize igualó 1-1 ante Racing en La Bombonera y afronta un panorama futbolístico oscuro. Miguel Ángel Russo continúa sin conocer la victoria en su tercer ciclo en el club, con cinco empates y tres derrotas.

Hoy 19:33

Boca parece estar hundido en un pozo futbolístico, del cual no encuentra la manera de salir. Con el empate frente a Racing 1-1 en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el Xeneize alcanzó los 12 partidos sin ganar: la peor racha de su historia.

Pero además de la escasa cantidad de puntos cosechados en los últimos encuentros (en los que se incluye una derrota con River, la eliminación con Independiente, la fugaz participación en el Mundial de Clubes y la caída ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina), lo que más preocupa a los hinchas es la falta de juego del equipo. Problema que, hoy en día, parece no tener solución.

Además, los bajos rendimientos individuales de la mayoría de sus futbolistas oscurecen aún más el panorama. Ni siquiera la llegada de un campeón del mundo como Leandro Paredes, fue suficiente para que el equipo mejore y levante vuelo en lo futbolístico.

El último triunfo había sido el 19 de abril en la victoria por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera por el torneo pasado, con Fernando Gago como DT. Es decir, hace más de tres meses que en Brandsen 805 no suman una alegría. Desde entonces hubo siete empates y cinco tropiezos.