El termómetro del hincha de Boca: ¿qué dice la gente tras 12 partidos sin ganar?

La racha negativa que atraviesa el Xeneize comienza a pesar en el ánimo del público. En La Bombonera, la bronca y la exigencia crecen, pero también hay quienes mantienen la esperanza.

Hoy 23:50

Doce partidos oficiales sin conocer la victoria no pasan desapercibidos para ningún equipo, y mucho menos para un gigante como Boca Juniors. La racha sin triunfos se siente en el ambiente de La Bombonera, donde el hincha Xeneize muestra una mezcla de frustración, bronca y, en algunos sectores, paciencia y esperanza.

El público que asiste a las canchas expresa su malestar principalmente por la falta de resultados que corten la mala racha, y también apunta a la falta de ideas claras en el juego, la efectividad y la actitud del equipo. Algunos cánticos reflejan el fastidio con el cuerpo técnico, mientras que otros sectores siguen alentando y confiando en una reacción que aún no llega.

Esta situación genera un clima tenso en las redes sociales y en las tribunas, donde la exigencia aumenta con cada partido. El entrenador Miguel Ángel Russo se encuentra bajo la lupa, con la necesidad urgente de encontrar soluciones para que el equipo vuelva a ganar y calmar a su afición.

Mientras tanto, los hinchas siguen presentes y apoyando, pero el termómetro está en rojo.