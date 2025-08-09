Ingresar
Sorteo Imperdible: por los 60 años de Canal 7, sorteamos la camiseta edición limitada de Central Córdoba

El Portal Líder en Información de la Provincia y Adhoc Oficial traen un imperdible premio. Enterate cómo participar.

Hoy 23:21

En una acción especial, Canal 7, Diario Panorama, Radio Panorama y Adhoc Indumentaria Deportiva lanzan un sorteo único para que los fanáticos de Central Córdoba tengan la oportunidad de ganar la nueva camiseta oficial, la misma que el equipo estrenó en su victoria ante Defensa y Justicia.

Esta prenda exclusiva está diseñada para quienes llevan al Ferroviario en la piel y destaca por su reconocimiento internacional. Esta edición limitada rompe con lo tradicional y presenta:

Diseño renovado con líneas verticales que resaltan la potencia e identidad del club.
Microfibra antitranspirante premium, para mayor frescura y comodidad.

Escudo texturizado 3D laqueado, de última generación.

Ideal para alentar desde la tribuna o vestir el orgullo ferroviario todos los días.

Fabricada por @adhocoficial, marca santiagueña de calidad internacional, esta camiseta no solo representa al club, sino también a la industria local.

El sorteo se realizará desde la cuenta oficial del Portal Líder de Información, donde quedarán detalladas las condiciones para participar:

Cómo participar (solo en Instagram):
Seguí a @noticiero7.sde, @diariopanoramasde y @radiopanorama100.1.
Dale like a la publicación del sorteo.
Comentá mencionando a otro/a hincha del Ferro.
Compartí el post en tus historias.

¡No te pierdas la oportunidad de vestir los colores de Central Córdoba con una camiseta única en su historia!

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

