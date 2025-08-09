X
Somos Deporte
Comercio pegó como visitante y se quedó con el clásico de Huaico Hondo ante Estudiantes
El elenco de Jorge Valoy sigue firme en el Torneo Clausura, se impuso por 1 a 0 como visitante y ahora manda en soledad en la Zona B.
Hoy 18:39
Nota en desarrollo...
Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)
Viernes 08/08
- Vélez 0-0 Banfield
- Instituto Santiago 3-1 Yanda FC
Domingo 10/08
- Defensores de Forres vs Atlético Forres
Cancha: Defensores | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
- Agua y Energía vs Villa Unión
Cancha: AyE | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
- Independiente de Beltrán vs Unión (B)
Cancha: Rojo de Beltrán | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
- Sportivo Fernández vs Independiente (F)
Cancha: Sp. Fernández | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local y neutral)
- Estudiantes vs Comercio
Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
Lunes 11/08
- Güemes vs Unión Santiago
Cancha: Estudiantes | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Público local)
Miércoles 13/08
- Central Córdoba vs Mitre
Cancha: Sintético de Central Córdoba | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Puertas cerradas)
Jueves 14/08
- Sarmiento vs Central Argentino
Cancha: Sarmiento | Reserva: 20:00 | Primera: 22:00 (Público local)