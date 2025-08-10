Wanda Nara y L-Gante juntos en el teatro: ¿reconciliación en puerta?

Su aparición levantó rumores sobre su relación, mientras en el escenario Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, acompañaba la velada.

Hoy 07:15

La noche porteña se iluminó con la inesperada aparición de Wanda Nara y L-Gante en El Jufré Teatro Bar, en pleno centro de Buenos Aires. Ambos llegaron para disfrutar de “El Apagón”, una obra dirigida por Gastón Urbano, que, a pesar de la oscuridad del título, estuvo llena de sorpresas. La presencia de la empresaria y el cantante generó una ola de especulaciones, con los rumores sobre el tipo de vínculo que los une tomando fuerza en las redes.

En el teatro, la estrella del momento no fue solo el show, sino también el gesto de L-Gante al asistir con su hija Jamaica, lo que le dio un toque tierno y familiar a la noche. Mientras tanto, en el escenario, su madre, Claudia Valenzuela, interpretaba un papel importante en la pieza, lo que sumó un elemento aún más personal a la noche.

El periodista Fede Flowers fue quien compartió el momento a través de su cuenta en X (@fedeflowersok), capturando la presencia de Wanda y L-Gante, quienes parecían disfrutar de la comedia mordaz que se estaba representando. "El Apagón" narra la historia de un grupo de vecinos atrapados en el lobby de un edificio por un corte de energía. La obra profundiza en sus temores, delirios y revelaciones, en un clima donde la comedia y el drama se mezclan para explorar los aspectos más humanos de los personajes.