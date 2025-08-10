Eugenia Tobal recordó su divorcio de Nicolas Cabré: “Sufrí como cualquier mujer”

La actriz reflexionó sobre el dolor y la superación; Laurita, sobre su presente sentimental tras una reciente ruptura.

Hoy 08:28

Este sábado, Mirtha Legrand fue, una vez más, la anfitriona de una noche llena de confesiones personales, en la que dos de sus invitadas, Eugenia Tobal y Laurita Fernández, compartieron algo más que su rol de actrices y conductoras: ambas fueron pareja de Nicolás Cabré en distintos momentos de su vida.

En su paso por el programa, Eugenia Tobal recordó su comentada separación de Cabré, ocurrida en 2012, tras menos de un año de matrimonio. Mirtha no dudó en preguntar por aquellos tiempos difíciles:

“Sufriste mucho por amor, Eugenia. Lo pasaste mal”, le dijo con su estilo directo.

La actriz, sin rodeos, respondió con sinceridad: “Sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también. Siempre me ponen en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”.

Tobal también remarcó la importancia de sanar y reconstruirse: “La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Yo me dediqué a sanar. Di vuelta la página. Pasaron 15 años y tengo un presente hermoso”, dijo, haciendo alusión a su familia actual, incluida su hija Ema, nacida en 2019.

Más tarde, fue el turno de Laurita Fernández, quien también enfrentó preguntas sobre su vida sentimental. Al ser consultada por Mirtha sobre si estaba en pareja, Laurita respondió:

“No, me separé hace poquito”, en referencia a su ruptura con el productor Peluca Brusca.

Y aunque trató de esquivar el tema con humor, mencionando a sus compañeros de obra como los únicos hombres de su vida, la conductora de Bienvenidos a ganar se sinceró sobre sus sentimientos hacia el matrimonio:

“Nunca fui Susanita. Siempre dije que no quería casarme, porque pensaba en el ‘qué pasará si me separo’. Pero sí me encantaría formar una familia”.

Laurita y Cabré mantuvieron una relación intermitente entre 2018 y 2021, que comenzó durante la obra Sugar y terminó en buenos términos, según sus protagonistas.