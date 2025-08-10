Russo sorprendió a todos al suspender la conferencia de prensa tras el empate con Racing: ¿qué pasó?

El entrenador de Boca tomó la sorpresiva decisión luego del 1-1 en La Bombonera.

Hoy 09:33

Boca igualó 1-1 ante Racing en una Bombonera caliente y extendió su racha negativa a 12 partidos sin ganar. El Xeneize fue el que más peligro generó y convirtió en figura al arquero rival, Facundo Cambeses, pero no logró quebrar la mala seguidilla.

Tras el encuentro, el entrenador Miguel Ángel Russo tomó una decisión inesperada: suspendió la conferencia de prensa. Según informaron desde el club, el DT se quedó sin voz y no pudo dar sus declaraciones.

Es la primera vez desde su regreso a Boca que Russo no habla después de un partido, lo que sorprendió a los hinchas. La institución decidió que ningún integrante de su cuerpo técnico lo reemplazara, por lo que la conferencia quedó cancelada.