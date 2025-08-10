“Santiago Cubea 2025”: el torneo de speedcubing llega a Termas de Río Hondo

El evento de cubos de rubik más esperado de la región, Santiago Cubea 2025, se llevará a cabo el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Centro Cultural General San Martín - Sala 2, en Termas de Río Hondo. Con entrada libre y gratuita para el público, esta nueva edición promete atraer a más de 60 competidores y cientos de espectadores.

Recientemente, la Plaza Libertad en el microcentro de la Capital fue escenario de la presentación del evento, donde se destacó la exhibición de los jóvenes más talentosos en la técnica del cubo Rubik. En este encuentro, aficionados de todas las edades compartieron una tarde llena de destreza, junto a los organizadores y algunos de los competidores que participarán en la competencia. Este evento previo sirvió como anticipo de lo que será la gran cita en el spa termal más grande de Latinoamérica, que se convertirá en el lugar de encuentro para los fanáticos de esta emocionante actividad.

En esta oportunidad, el torneo se amplía a 11 categorías, incluyendo las tradicionales 2x2, 3x3, 4x4, y 5x5, así como emocionantes modalidades como 3x3 OH (a una mano), 3x3 BLD (a ciegas), Megaminx, Piraminx, Clock, Skewb y Square-1. Todos los entusiastas del speedcubing tendrán la oportunidad de desafiar sus habilidades y ser parte de una experiencia única.

La inscripción está abierta a través de https://www.worldcubeassociation.org/competitions/CircuitoTermaldelCubo2025 y se limita a 65 competidores. Aquellos que deseen participar deben asegurarse de registrarse rápidamente para no perder su lugar.

"Santiago Cubea 2025" busca expandir el speedcubing en Santiago del Estero, promoviendo tanto la competitividad como la diversión. Además, el evento está abierto a todos los públicos, desde los fanáticos del cubo Rubik hasta quienes se animen a conocer esta fascinante disciplina.

¿Qué es el Speedcubing?

El speedcubing es la práctica de resolver el cubo de Rubik en el menor tiempo posible. A través de una serie de movimientos precisos, los participantes buscan lograr que cada uno de los seis lados del cubo tenga un solo color homogéneo.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un fin de semana lleno de acción, destreza y diversión. ¡Termas de Río Hondo te espera!