La reacción de Riquelme en el gol de Boca que generó revuelo en las redes y bronca entre los hinchas

El presidente del Xeneize desató un alocado festejo, luego del tanto de Milton Giménez que salvó al equipo de Miguel Ángel Russo de sumar una nueva derrota en La Bombonera.

Hoy 10:22

Boca Juniors rescató un empate agónico en el clásico ante Racing, gracias al cabezazo de Milton Giménez sobre el final del encuentro. El gol del ex Banfield desató el desahogo de toda La Bombonera y también de Juan Román Riquelme, quien lo celebró de una manera poco habitual.

Desde su palco, el presidente del club gritó el tanto, sonrió y, en un gesto de euforia, se inclinó para golpear los carteles de publicidad. Su reacción llamó la atención porque, por lo general, Riquelme mantiene la compostura y no exterioriza su alegría con tanta intensidad.

El festejo se da en un momento caliente para el ídolo, que recientemente disolvió el Consejo de Fútbol, provocando la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, y afronta cuestionamientos por el mal presente futbolístico. La igualdad ante Racing, aunque estira la racha sin triunfos, evitó una derrota que hubiese encendido aún más la crítica de los hinchas.

En redes sociales, el gesto de Riquelme no pasó desapercibido. Los videos de su festejo se viralizaron rápidamente y generaron miles de comentarios.