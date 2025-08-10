Qué dijo Leandro Paredes tras el agónico empate de Boca ante Racing

El volante central del Xeneize habló tras igualar 1-1 con la Academia y no ocultó su bronca por no poder romper la racha sin triunfos.

Hoy 00:44

Boca Juniors igualó 1-1 ante Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 y estiró a 12 partidos su racha sin triunfos. Uno de los puntos altos del equipo fue Leandro Paredes, quien asistió a Milton Giménez para el gol agónico, pero reconoció que el resultado dejó un sabor amargo.

“Más allá de los primeros minutos del primer tiempo creo que después hicimos un buen partido. Creamos muchas ocasiones, erramos mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, tenemos que levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene”, señaló el campeón del mundo con la Selección Argentina.

El volante central también analizó el peculiar 4-1-3-2 que dispuso Miguel Ángel Russo, con él como único mediocampista. “Creamos más porque hay más gente ofensiva. Sufrimos un poco en el primer tiempo porque estaba muy solo en el medio y la gente estaba adelante, pero nos acomodamos y pudimos mejorar”, explicó.

Pese a su aporte en el empate, Paredes fue claro en que no alcanza. “Más jugando en nuestra cancha y con nuestra gente. Queremos ganar siempre, queríamos salir de este momento y encontrar la victoria. Hicimos todo para poder tenerla y, lamentablemente, nos vamos con sabor amargo”, concluyó.