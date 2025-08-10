Los All Blacks llegaron a la Argentina para enfrentar a los Pumas y estuvieron presentes en la cancha de Boca

El seleccionado de Nueva Zelanda arribó al país para el debut en el Rugby Championship y aprovecharon para visitar La Bombonera.

Hoy 00:17

El Rugby Championship 2025 está por comenzar y Los Pumas tendrán un estreno de alto voltaje: recibirán a los All Blacks el sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. A pocos días del duelo, el seleccionado de Nueva Zelanda ya se encuentra en Argentina y sorprendió con una visita especial a La Bombonera para presenciar el clásico entre Boca y Racing.

Varios jugadores del combinado neozelandés disfrutaron del empate de este sábado desde las tribunas, cantando junto a los hinchas. Entre ellos, Rieko Ioane, quien compartió una foto en redes sociales con el mensaje: “Locura de atmósfera” (“atmosphere crazy”). El plantel de los All Blacks aprovecha así su estadía antes de iniciar la serie de enfrentamientos con el equipo dirigido por Felipe Contepomi.

El primer cruce será en Córdoba el 16 de agosto, mientras que la revancha se jugará el 23 de agosto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Luego, Los Pumas visitarán a Australia el 6 y el 13 de septiembre, y cerrarán el certamen frente a Sudáfrica el 27 de septiembre y el 4 de octubre, este último en Twickenham, Inglaterra.

Fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025