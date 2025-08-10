Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 18º
X
Somos Deporte

Los All Blacks llegaron a la Argentina para enfrentar a los Pumas y estuvieron presentes en la cancha de Boca

El seleccionado de Nueva Zelanda arribó al país para el debut en el Rugby Championship y aprovecharon para visitar La Bombonera.

Hoy 00:17

El Rugby Championship 2025 está por comenzar y Los Pumas tendrán un estreno de alto voltaje: recibirán a los All Blacks el sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. A pocos días del duelo, el seleccionado de Nueva Zelanda ya se encuentra en Argentina y sorprendió con una visita especial a La Bombonera para presenciar el clásico entre Boca y Racing.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Varios jugadores del combinado neozelandés disfrutaron del empate de este sábado desde las tribunas, cantando junto a los hinchas. Entre ellos, Rieko Ioane, quien compartió una foto en redes sociales con el mensaje: “Locura de atmósfera” (“atmosphere crazy”). El plantel de los All Blacks aprovecha así su estadía antes de iniciar la serie de enfrentamientos con el equipo dirigido por Felipe Contepomi.

El primer cruce será en Córdoba el 16 de agosto, mientras que la revancha se jugará el 23 de agosto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Luego, Los Pumas visitarán a Australia el 6 y el 13 de septiembre, y cerrarán el certamen frente a Sudáfrica el 27 de septiembre y el 4 de octubre, este último en Twickenham, Inglaterra.

Fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025

  • Los Pumas vs. Nueva Zelanda – Sábado 16 de agosto, 18.10, estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).
  • Los Pumas vs. Nueva Zelanda – Sábado 23 de agosto, 18.10, estadio José Amalfitani (Buenos Aires).
  • Australia vs. Los Pumas – Sábado 6 de septiembre, 1.30, Queensland Country Bank Stadium (Queensland).
  • Australia vs. Los Pumas – Sábado 13 de septiembre, 1.00, Allianz Stadium (Sídney).
  • Sudáfrica vs. Los Pumas – Sábado 27 de septiembre, 12.10, Hollywoodbets Kings Park (Durban).
  • Los Pumas vs. Sudáfrica – Sábado 4 de octubre, 10.00, estadio Twickenham (Inglaterra).

TEMAS Los Pumas Rugby Championship All Blacks

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  2. 2. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  3. 3. El tiempo para este domingo 10 de agosto en Santiago del Estero: despejado y una máxima de 22°C
  4. 4. Realizarán una nueva evaluación mental a Antonio Jiménez por el femicidio de Daiana Chazarreta
  5. 5. En una histórica expedición, nueve militares del Ejército Argentino lograron llegar a la cima del Monte Kun
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT