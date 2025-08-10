Tras la disolución del Consejo de Fútbol: quiénes acompañaron a Riquelme en el palco de La Bombonera

El presidente de Boca siguió de cerca el empate frente a la Academia, pero con cambios en su círculo más cercano.

Tras la disolución del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme presenció el empate de Boca ante Racing en La Bombonera con modificaciones en su entorno habitual. En esta ocasión, no lo acompañaron Mauricio “Chicho” Serna ni Raúl Cascini, históricos integrantes del Consejo, pero sí estuvieron otras tres personas de confianza.

El primero fue Marcelo Delgado, único miembro del Consejo que permaneció después de la reestructuración. Considerado “hermano de la vida” de Riquelme, el Chelo siempre fue su mano derecha. Aunque en el pasado se distanció del día a día por algunos inconvenientes, mantuvo su vínculo y continúa formando parte del núcleo cercano del presidente.

También estuvo presente Cristian Riquelme, hermano del presidente xeneize. Según explicó el secretario general del club, Ricardo Rosica, “es un nexo con el presidente” y está muy involucrado en la parte futbolística. “Se ocupa de las obras del club, es el cerebro detrás de todo, tiene gran sentido de la estética y muchas ideas para el día a día. Es muy importante, aunque ha sido injustamente estigmatizado en redes sociales”, señaló en diálogo con AZZ.

El tercero en el palco fue Diego Cinello, jefe de los preparadores físicos del club y colaborador cercano a Riquelme. Suele participar en las reuniones del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza, formando parte del círculo de confianza que acompaña la gestión futbolística del presidente.