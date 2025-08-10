¿Se terminó la paciencia con Cavani en Boca? El delantero salió entre silbidos y tibios aplausos

El uruguayo fue titular y fue reemplazado en la segunda parte. Mientras se retiraba del cambo de juego, los hinchas tomaron distintas actitudes.

Hoy 12:44

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors y Racing Club igualaron 1-1 en un partido muy disputado en la Bombonera. Uno de los momentos más destacados fue la decisión del entrenador Miguel Ángel Russo de reemplazar a Edinson Cavani en el segundo tiempo, hecho que desató distintas reacciones entre los hinchas presentes.

El uruguayo salió a los 20 minutos del complemento y en su lugar ingresó Milton Giménez. Mientras Cavani le entregaba la cinta de capitán a Leandro Paredes y se retiraba del campo, la tribuna se dividió: algunos seguidores del Xeneize expresaron su disconformidad con la actuación del delantero mediante silbidos, mientras que otros reconocieron su esfuerzo con aplausos.

Este gesto refleja la compleja relación que el goleador mantiene con la gente, en un contexto en el que Boca aún no puede ganar y acumula ya doce partidos sin victorias.