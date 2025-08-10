Ingresar
Miguel Ángel Russo tiene el peor arranque de un técnico en toda la historia de Boca

Con el empate ante Racing, el entrenador acumula ocho encuentros sin ganar en su tercer ciclo al frente del club y ostenta un récord negativo en la institución.

El empate 1-1 ante Racing en La Bombonera no solo profundizó el mal momento futbolístico de Boca Juniors, sino que convirtió a Miguel Ángel Russo en el entrenador con el peor inicio en la historia del club.

En su tercera etapa al mando del equipo, Russo llegó a ocho partidos sin triunfos. Entre Mundial de Clubes, Torneo Clausura y Copa Argentina, acumula cinco empates y tres derrotas. La falta de efectividad también preocupa: apenas seis goles a favor y 10 en contra en este período.

Hasta ahora, este registro negativo lo compartía con Mario Zanabria, quien en 1984 dirigió de forma interina y sumó un empate y seis caídas antes de ser despedido. Más atrás en la lista aparecen Renato Cesarini y Carlos Aimar, ambos con cinco partidos sin victorias.

Si se cuentan los últimos compromisos de su ciclo anterior (2020-2021), Russo arrastra 16 partidos sin ganar: 12 empates y cuatro derrotas. Su última victoria como técnico de Boca fue el 26 de mayo de 2021, cuando el Xeneize goleó 3-0 a The Strongest por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

