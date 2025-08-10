Central Córdoba inició la venta de entradas para el duelo ante Lanús por la Copa Sudamericana

El Ferro recibirá al Granate el jueves en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por la ida de los octavos de final.

Hoy 15:21

Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido frente a Lanús, que se jugará este jueves 14 de agosto a las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La venta online comenzó este domingo 10 de agosto a través del sitio oficial www.cacentralcordoba.com.

En cuanto a la venta presencial, será en Ferromanía en los siguientes días y horarios: lunes 11 y martes 12, de 9 a 21, exclusivo para socios; miércoles 13 y jueves 14 (de 9 a 18), disponible para socios y no socios.

La Popular Sur estará destinada a visitantes, no habrá venta de entradas en el estadio y el pago presencial será únicamente en efectivo. El código de validación para socios será el DNI. No habrá canje de entradas.

Precios de entradas