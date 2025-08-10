Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Central Córdoba inició la venta de entradas para el duelo ante Lanús por la Copa Sudamericana

El Ferro recibirá al Granate el jueves en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por la ida de los octavos de final.

Hoy 15:21

Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido frente a Lanús, que se jugará este jueves 14 de agosto a las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La venta online comenzó este domingo 10 de agosto a través del sitio oficial www.cacentralcordoba.com

En cuanto a la venta presencial, será en Ferromanía en los siguientes días y horarios: lunes 11 y martes 12, de 9 a 21, exclusivo para socios; miércoles 13 y jueves 14 (de 9 a 18), disponible para socios y no socios.

La Popular Sur estará destinada a visitantes, no habrá venta de entradas en el estadio y el pago presencial será únicamente en efectivo. El código de validación para socios será el DNI. No habrá canje de entradas.

Precios de entradas

  • Platea Oeste Baja: Socios $30.000 (mayores) y $20.000 (menores); No socios $40.000 y $25.000.
  • Platea Oeste Alta: Socios $25.000 y $15.000; No socios $35.000 y $20.000.
  • Platea Este: Socios $15.000 y $10.000; No socios $25.000 y $15.000.
  • Popular Norte: Socios $15.000 y $10.000; No socios $25.000 y $15.000.
  • Popular Sur (visitantes): $30.000 y $20.000.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Copa Sudamericana

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  2. 2. Una joven de 18 años, que había denunciado a su tío por abuso, fue hallada asesinada en su hogar en Tucumán
  3. 3. Trágico accidente en la Ruta Nº 211: un motociclista perdió la vida tras derrapar violentamente
  4. 4. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  5. 5. En vivo: Mitre recibe al líder Gimnasia de Jujuy con la obligación de ganar para seguir soñando con el Reducido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT