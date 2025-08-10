Las chicas de Central Córdoba cayeron en la final de ida de la Copa Federal ante San Martín en Catamarca

El Ferro perdió por 1 a 0 en la primera final de la Región Centro. La vuelta se juega en el Alfredo Terrera.

Hoy 19:05

Central Córdoba fue superado por 1-0 en su visita a San Martín del Bañado, en el partido de ida de la final de la Región Centro de la Copa Federal Femenina que organiza el Consejo Federal de AFA.

El gol del conjunto catamarqueño llegó a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando Estefanía Villagra aprovechó una mala salida de la defensa ferroviaria para marcar el único tanto del encuentro.

A los 22 minutos del complemento, Marizol Jacobo tuvo la chance de abrir el marcador para Central Córdoba desde el punto penal, pero su remate pegó en el palo.

La definición de esta serie se disputará el próximo domingo, en el estadio Alfredo Terrera, donde las Ferroviarias buscarán revertir el resultado y consagrarse como las mejores de la Región Centro.