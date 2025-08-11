Ingresar
El tiempo para este lunes 11 de agosto en Santiago del Estero: mucho frío y 24ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo despejado y 24ºC de máxima en la Madre de Ciudades.

Hoy 07:55
Plaza Sol Tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana muy fría, con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde, cielo algo nublado, vientos del sector norte rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 24ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos del sector norte y una máxima de 27ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

