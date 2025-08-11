Deportivo Riestra va por la cima en una complicada visita a Defensa y Justicia

El Malevo y el Halcón cierran la cuarta fecha del Torneo Clausura en Florencio Varela.

Hoy 00:40

Defensa y Justicia y Deportivo Riestra serán los encargados de ponerle punto final a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, cuando se enfrenten desde las 19.00 en el Estadio Norberto Tomaghello. El encuentro será arbitrado por Fernando Espinoza, con Lucas Novelli en el VAR, y transmitido por ESPN Premium.

El Halcón llega tras caer ante Central Córdoba y buscará recuperarse para revertir un año que, hasta ahora, ha sido irregular. En el Apertura finalizó décimo en su zona y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, cerrando su participación con apenas cuatro puntos. Con el regreso de Mariano Soso al banco, sumó un empate ante Banfield, una victoria frente a Aldosivi y la derrota en Santiago del Estero, acumulando cuatro de nueve puntos posibles. Para este compromiso no contará con Rafael Delgado, expulsado en la última fecha.

En tanto, el Malevo viene de ser eliminado de la Copa Argentina con una goleada sufrida ante Racing, aunque su objetivo prioritario es el torneo local. En el Clausura, acumula victorias ante Lanús y Atlético Tucumán, y una única caída frente a San Martín (SJ) por 3-2. Además, mantiene un invicto de 22 partidos como local. Actualmente, está a dos puntos de la cima de la Zona B y en la pelea por puestos de Copa Sudamericana.