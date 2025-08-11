Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 AGO 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Deportivo Riestra va por la cima en una complicada visita a Defensa y Justicia

El Malevo y el Halcón cierran la cuarta fecha del Torneo Clausura en Florencio Varela.

Hoy 00:40

Defensa y Justicia y Deportivo Riestra serán los encargados de ponerle punto final a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, cuando se enfrenten desde las 19.00 en el Estadio Norberto Tomaghello. El encuentro será arbitrado por Fernando Espinoza, con Lucas Novelli en el VAR, y transmitido por ESPN Premium.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Halcón llega tras caer ante Central Córdoba y buscará recuperarse para revertir un año que, hasta ahora, ha sido irregular. En el Apertura finalizó décimo en su zona y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, cerrando su participación con apenas cuatro puntos. Con el regreso de Mariano Soso al banco, sumó un empate ante Banfield, una victoria frente a Aldosivi y la derrota en Santiago del Estero, acumulando cuatro de nueve puntos posibles. Para este compromiso no contará con Rafael Delgado, expulsado en la última fecha.

En tanto, el Malevo viene de ser eliminado de la Copa Argentina con una goleada sufrida ante Racing, aunque su objetivo prioritario es el torneo local. En el Clausura, acumula victorias ante Lanús y Atlético Tucumán, y una única caída frente a San Martín (SJ) por 3-2. Además, mantiene un invicto de 22 partidos como local. Actualmente, está a dos puntos de la cima de la Zona B y en la pelea por puestos de Copa Sudamericana.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Deportivo Riestra

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en el interior de Santiago del Estero: una mujer murió tras ser embestida por un caballo
  2. 2. Rocío González arrasó en la batalla y sigue en La Voz Argentina
  3. 3. La Iglesia volvió a criticar al Gobierno y al mercado: “No hay inclusión sin justicia social”
  4. 4. Un ingeniero santiagueño murió al volcar con su camioneta en Santa Fe
  5. 5. En cuestión de horas, dos comisionados municipales fueron víctimas de importantes robos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT