El optimista mensaje de Edinson Cavani en medio de la crisis de Boca

El uruguayo volvió a expedirse en sus redes sociales luego de un clásico en el que tanto a él como al Xeneize no le salieron las cosas. De hecho, hasta fue reemplazado en medio de algunos silbidos.

Hoy 15:02

La merma futbolística de Edinson Cavani es evidente. Lo siente Boca, lo perciben los hinchas —algunos lo silbaron en el empate ante Racing— y lo sufre el propio jugador, que a sus 38 años sigue decidido a revertir la situación. El Matador volvió a dejar un mensaje optimista en redes sociales: “A seguir y seguir”, escribió en su cuenta de Instagram tras el clásico en La Bombonera.

La frase acompañó una postal publicada por @Chinasanjuann, reconocida fotógrafa, con el lema “nunca mucho cuesta poco”, consigna que Cavani lleva como bandera. A pesar de las críticas y de una actuación discreta ante la Academia, el uruguayo insiste en que seguirá luchando “hasta el último día”, como le expresó al presidente de Danubio cuando lo tentó para regresar a Uruguay.

El delantero no había sido titular en la práctica de fútbol semanal de Miguel Ángel Russo, pero el DT decidió incluirlo desde el arranque y darle la cinta de capitán, que parecía destinada a Leandro Paredes si el uruguayo iba al banco. Sin embargo, el desarrollo del partido no cambió su presente: falló un gol insólito debajo del arco —en posición adelantada—, tuvo poca participación y fue reemplazado por Milton Giménez, autor del empate.

Horas después, Cavani reforzó su postura positiva: “El tiempo no para, hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento… trabajo y confianza muchachos. VAMO’ BOCA”, publicó tras la eliminación en la Copa Argentina. Su discurso es una constante: tras la derrota con Atlético Tucumán, reconoció que “faltaban muchas cosas” y que había que “agachar la cabeza y seguir trabajando”.

Ni los silbidos posteriores a la caída con Huracán, ni el malestar de parte del público ante Racing modificaron su mensaje. Cavani mantiene el mismo lema: trabajo, perseverancia y confianza para intentar torcer la historia con la camiseta Xeneize.