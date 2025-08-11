Russo recuperó a tres jugadores en la vuelta a los entrenamientos tras el empate contra Racing

El DT de Boca reincorporó a las prácticas a los futbolistas que podrían ser titulares contra Independiente Rivadavia en Mendoza.

Hoy 20:21

Aunque no pudo volver al triunfo tras una racha negativa de 12 partidos, Boca mejoró la imagen y rescató un empate 1-1 ante Racing en la Bombonera. El cuerpo técnico analizó el rendimiento durante la jornada libre del domingo y este lunes el plantel retomó los entrenamientos, pensando en la próxima fecha del Torneo Clausura.

La práctica de este lunes incluyó un ensayo de fútbol de 45 minutos, según informó el periodista Leandro Aguilera. Participaron los jugadores que no sumaron minutos en el clásico. La novedad fue la vuelta de tres futbolistas que podrían ser titulares el próximo domingo ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Nicolás Figal y Ayrton Costa respondieron bien a las exigencias físicas y pelean por un lugar en la zaga central junto a Marco Pellegrino, de buen nivel frente a Racing. Además, el chileno Carlos Palacios dejó atrás las molestias en la rodilla y se entrenó a la par del grupo.

Aún restan cuatro entrenamientos antes del viaje a Mendoza, donde el DT Miguel Ángel Russo definirá la formación. Se espera la presencia de Edinson Cavani y Alan Velasco, aprobados por el cuerpo técnico tras el clásico.

Próximo partido

Boca visitará a Independiente Rivadavia el domingo 17 de agosto desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con presencia de hinchas visitantes.