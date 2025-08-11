L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y lanzó una fuerte frase sobre Wanda Nara

El cantante confirmó que se reconcilió con Tamara Báez y sorprendió con una contundente declaración sobre su vínculo con Wanda Nara.

Hoy 20:44

Después de varias semanas de rumores, L-Gante confirmó que volvió con su expareja, Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.



La noticia la dio en una entrevista con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde habló de la reconciliación y también dejó una declaración contundente sobre Wanda Nara.

“La familia es lo primero”

“¿Volviste con Tamara?”, le preguntó Flor de la V. El referente de la cumbia 420 respondió sin dudar:

“Sí. Volví en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero, olvidate”.

El músico contó que retomar el vínculo no fue sencillo:

“Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y mi hija nunca había ido, así que fui a la casa de Tamara. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”.

Su frase sobre Wanda Nara

Cuando le preguntaron si siempre estuvo enamorado de Tamara, L-Gante respondió que sí. Luego, Estefi Berardi quiso saber si Wanda Nara había sido solo un “pasatiempo” y él contestó: “Olvidate que sí”.

El cantante también habló del último encuentro con la empresaria, que ocurrió el fin de semana durante la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela: “A Wanda la vi bien. Vino a ver a mi mamá al teatro, estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y me generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá”.