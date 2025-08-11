Marcos Camino apuntó contra “Cacho” Deicas y puso en duda sus facultades mentales

Marcos Camino, líder de Los Palmeras, arremetió contra “Cacho” Deicas, cuestionó su capacidad para tomar decisiones y reveló por qué no volverá al grupo.

Hoy 22:04

El conflicto en Los Palmeras sumó un nuevo capítulo. Marcos Camino, fundador de la histórica banda de cumbia santafesina, lanzó fuertes declaraciones contra Rubén “Cacho” Deicas, su excompañero y vocalista principal del grupo hasta su reciente salida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El enfrentamiento entre ambos comenzó en enero, cuando Deicas sufrió un ACV isquémico que lo mantuvo internado cinco días y lo obligó a iniciar un largo proceso de recuperación. Desde entonces, la relación con Camino y el resto de la banda se deterioró, y finalmente se confirmó que no continuaría como cantante de Los Palmeras.

Camino fue contundente: “No está en condiciones mentales de decidir”

En la previa de un show en Zárate, Marcos Camino habló sobre su excompañero y puso en duda sus facultades: “Él no está en condiciones mentales de decidir. Y además los hijos no le permiten… Es imposible cuando tenés cinco hijos y entre ellos no se ponen de acuerdo”.

El acordeonista también expresó su malestar por la imagen pública que quedó tras el conflicto: “Nos arruinaron todo. Hoy la gente piensa que él es la víctima de un grupo que le sacó provecho, cuando es al revés. Él consiguió todo a través de Los Palmeras”.

Sobre un posible regreso de Deicas al grupo, Camino fue claro: “Me agredieron demasiado, me lastimaron hasta el alma. Yo perdono pero no olvido. Y él aprovechó para victimizarse. Esta fue la mejor decisión”.

El regreso de “Cacho” Deicas a los escenarios

A finales de julio, ya desvinculado de Los Palmeras, Cacho Deicas volvió a presentarse en vivo junto a Los Iracundos en Santa Fe. Desde sus redes sociales agradeció el apoyo del público y celebró la oportunidad de seguir cantando: “Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo”.

El conflicto entre Camino y Deicas deja abierta la incógnita sobre el futuro artístico del cantante, que ahora se perfila para iniciar una carrera como solista.