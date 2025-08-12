Fernando Juárez palpitó el choque ante Lanús: “Estamos muy comprometidos”

El volante santiagueño de Central Córdoba habló en la previa del partido del jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 15:21

El volante santiagueño Fernando Juárez, habló en la previa del partido del jueves de Central Córdoba ante Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El mediocampista se mostró confiado y destacó la importancia de la serie para el club y la provincia.

“Estamos muy comprometidos y vamos a dar todo para que sea a nuestro favor. Estoy tranquilo y muy contento de estar en estas instancias que son muy importantes para el club y la provincia”, expresó el jugador nacido en Fernández.

El rival y la propuesta de juego

Juárez reconoció la jerarquía del Granate: “Todos sabemos la historia que tiene Lanús en esta competencia, la viene jugando todos los años y siempre da pelea. Será una serie dura para ambos, si ellos proponen su juego nosotros haremos lo nuestro”.

Sobre el posible desarrollo del encuentro, analizó: “Creo que ellos van a salir a jugar, es lo que proponen en todos los partidos, eso nos puede favorecer por nuestro juego y la idea que tiene Omar”.

Fuera del plano internacional, el volante también hizo referencia a su presencia en el clásico de Fernández entre Sportivo e Independiente, por la Liga Santiagueña. “Fui a la cancha con mi papá a ver el clásico, siempre es lindo estar ahí y compartirlo, nos conocemos todos”, comentó.

El partido de ida entre Central Córdoba y Lanús se disputará este jueves desde las 21.30 en el Estadio Único "Madre de Ciudades", en un cruce que ilusiona al Ferroviario con seguir haciendo historia en el plano internacional.