Celebraron el 20º aniversario de la Reforma Constitucional en Santiago del Estero con un emotivo homenaje

La Asociación Civil “Los Chañares” del B° Sarmiento organizó una ceremonia con entrega de medallas y expresiones culturales para celebrar este importante aniversario.

Este lunes 11 de agosto, en el salón de la Estación Santiago FCCC, se llevó a cabo un acto conmemorativo por los 20 años de la Reforma Constitucional de Santiago del Estero. La ceremonia fue organizada por la Asociación Civil “Los Chañares” del barrio Sarmiento y contó con la presencia de vecinos, autoridades y referentes culturales.

La Asociación Civil agradeció públicamente a la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, por otorgar la Personería Jurídica. Aunque la mandataria no pudo asistir, envió un mensaje de adhesión donde expresó: “Quiero agradecerles por la distinción y reconocimiento que implica esta medalla, y expresar mi gratitud por la consideración hacia mi persona.”

También envió una adhesión, y un reconocimiento de interés, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados y vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, quien por compromisos oficiales previos no pudo estar presente. En su mensaje, el segundo al mando de la Provincia señaló: “Hago propicia la oportunidad para expresar mi agradecimiento por la deferencia, y destacar la iniciativa de reconocer el trabajo y compromiso de quienes tuvieron la enorme tarea de adaptar nuestra Constitución a los nuevos objetivos y desafíos como ciudadanos y sociedad de la pujante Madre de Ciudades.”

Durante el acto, conducido por la vecina Milena Gadán, se entregaron medallas conmemorativas a los protagonistas de la reforma, entre ellos el Dr. Eduardo Llugdar, la Dra. Susana De Arzuaga, Ramona Elvira Barrera, María Emma Caballero de Arges, Patricia Marcela Gadda, Mario Jorge Habra, Yolanda Patricia Larcher, Darío Santiago Nassif, Raúl Ayuch, Mario Nassif, Sara García y Juan Manuel Suffloni.

Carolina Torres y Ariel Pallares

También se destacó la labor del arquitecto Rodolfo Legname y de José Antonio Escobar, representante del Cuerpo de Taquígrafos, y se rindió homenaje a los convencionales constituyentes que fallecieron, con un especial aplauso para ellos. La medalla póstuma fue entregada a familiares del Dr. Mario Nassif.

El cierre del evento incluyó una expresión cultural a cargo de la pareja de danza Carolina Torres y Ariel Pallares, que simbolizó la unión entre tradición y presente, tal como lo hizo la reforma constitucional.

Ovejero, Coronel y Cortez

La Asociación Civil “Los Chañares”, a través de su presidenta Sandrina Coronel, el tesorero Álvaro Cortez y el miembro adjunto Dr. César Ovejero, en representación de los vecinos, agradeció a los artistas, concejales y funcionarios que hicieron posible el acto. Destacaron la colaboración de Rodolfo Soria, quien cedió sus obras para la exposición, y el apoyo de los concejales Gabriela Ortiz, Carlos Basualdo y Marta Arenas, así como del director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño, y de los diputados provinciales Lelio Manzanares, Marcelo Mansilla y Silvia Borloné.