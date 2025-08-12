Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025
Somos Deporte

Árbitro confirmado para el choque entre Central Córdoba y Barracas Central

La Liga Profesional confirmó las autoridades para la quinta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 18:31

La Liga Profesional dio a conocer este martes los árbitros para la quinta fecha del Torneo Clausura, que tendrá a Central Córdoba recibiendo el domingo a Barracas Central en el Estadio Único “Madre de Ciudades” desde las 16.15. 

El encargado de impartir justicia será Nicolás Lamolina.

Programación completa

Fecha 5

Viernes 15 de agosto

15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi

19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Luis Martinez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Mihura

21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastian Habib

Sábado 16 de agosto

14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez

16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández

18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Pablo González

20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gisella Trucco

Domingo 17 de agosto

14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Verlotta

14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanotta

16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Walter Ferreyra

16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida

18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Germán Bermudez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses

20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero

Lunes 18 de agosto

19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez

21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba

