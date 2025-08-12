Silva Neder: “La vida es un aprendizaje y no somos improvisados para conducir los destinos de Santiago del Estero”

El actual vicegobernador e integrante de la fórmula del Frente Cívico para el 26 de octubre, valoró el espíritu del sector que también forma parte. Lo hizo este martes en el programa Libertad de Opinión.

Hoy 21:41

El actual vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, expresó su profundo orgullo por integrar nuevamente la fórmula del Frente Cívico, esta vez junto a Elías Suárez, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. En diálogo con Libertad de Opinión, destacó que son “hombres de la política, de la militancia y de la gestión”, con un compromiso claro de defender los intereses de los santiagueños en un contexto nacional que consideró adverso. “La vida es un aprendizaje, más aún para quienes tenemos la responsabilidad pública de velar por la vida de un pueblo”, afirmó.

Silva Neder remarcó que su permanencia en la fórmula no es casualidad, sino fruto de una trayectoria marcada por el trabajo y la coherencia. “Desde la humildad pensé: algo habré hecho bien para que vuelvan a confiar en mí. El santiagueño debe saber que no somos improvisados para llevar adelante este proyecto. No le escapamos al esfuerzo, somos gente común de Santiago del Estero, con una alta responsabilidad, pero sin dejar de estar en contacto con la gente y ser ese vehículo que le transmite al gobernador las necesidades para dar soluciones”.

El vicegobernador hizo hincapié en la experiencia que comparte con Suárez, a quien describió como un hombre clave en la gestión. “La vara está alta porque la dejó un gobernador que hizo mucho por Santiago. Con don Elías tenemos la experiencia de gestión, él en un puesto clave por donde pasa toda la administración, y yo con la humildad y el compromiso de siempre. Los objetivos son ratificar lo hecho, mantener este tiempo de paz y diálogo, y profundizar un Estado presente en cada rincón de la provincia”.

En relación a la dinámica de gobierno, Silva Neder valoró el espíritu de trabajo conjunto. “Integramos este proyecto donde hay diálogo, con respeto, incluso en el disenso. Así hemos trabajado desde la unidad. La democracia viene a poner en claro lo mucho que se está haciendo. Desde mi lugar, haré mi aporte para que ese diálogo continúe y que podamos seguir construyendo un Santiago con progreso, un faro que llama la atención en este contexto nacional tan complicado”.

El dirigente también destacó la impronta federal del gobernador Gerardo Zamora, no solo hacia el país sino también “hacia adentro”. “El gobernador reclama federalismo con autoridad porque lo practica. Todos los días se inauguran obras en distintos puntos de la provincia, lo que demuestra la eficiencia del Estado. No son tiempos fáciles, pero haremos el esfuerzo de mantener la gestión activa en los 27 departamentos”.

Finalmente, Silva Neder reiteró que su candidatura es una oportunidad para seguir sirviendo a los santiagueños con la misma vocación que lo ha caracterizado. “Soy un santiagueño más, orgulloso de mi tierra, que cree en el trabajo, en el esfuerzo compartido y en la política como herramienta de transformación. Seguiremos adelante, con experiencia, con compromiso y, sobre todo, con el orgullo de representar a nuestra gente”.