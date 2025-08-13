Detuvieron a un policía retirado acusado de abusar sexualmente de un menor de edad

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió este lunes 11 de agosto en una garita policial ubicada entre las calles Bailen y Caroya, a la altura de barrio Yapeyú.
Un policía retirado fue acusado de abusar sexualmente de un menor de edad y fue detenido en las últimas horas. Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió este lunes 11 de agosto en una garita policial ubicada entre las calles Bailen y Caroya, a la altura de barrio Yapeyú.
Cuando los vecinos se enteraron de lo que había pasado, decidieron hacer justicia por mano propia e ir a buscar al efectivo. Al llegar a la casilla de vigilancia alertaron que estaba vacía, por lo que destrozaron la puerta y los ventanales para ingresar y rompieron también el mobiliario que estaba dentro.
Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron en la escena para frenar el accionar de los vecinos. Una vez contenido el conflicto, se dispuso la presencia permanente de una guardia a cargo de dicha fuerza en las inmediaciones de la garita.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.