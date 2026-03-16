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Policiales

Otra vez el B° Sarmiento: gran despliegue de la policía Federal en operativo antidrogas

La esquina de calles Hércules Ochiuzzi y Santa Fe fue lugar de trabajo de una importante cantidad de uniformados.

Hoy 11:46

Con un fuerte despliegue de personal desde horas tempranas de este lunes, la Policía Federal asestó un duro golpe al narcomenudeo.

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De acuerdo a lo informado por fuentes cercanas al caso, la fuerza realizó distintos allanamientos tras la denuncia reiterada de vecinos que manifestaron su malestar por la venta de estupefacientes en el sector.

De manera sorpresiva, los uniformados llegaron hasta la esquina de calles Hércules Ochiuzzi y Santa Fe, en el barrio Sarmiento, y procedieron a demorar a distintas personas.

El trabajo de la Policía Federal forma parte de la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo y no se descartan nuevos procedimientos en lugares señalados como puntos de venta de drogas y sustancias prohibidas.

En desarrollo...

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