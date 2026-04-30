Yanina Latorre revela la separación de Pampita y Martín Pepa

Yanina Latorre ha confirmado que Pampita y Martín Pepa han decidido separarse, generando revuelo en el programa 'Sálvese Quién Pueda'.

Hoy 15:26

En una reciente emisión de su programa 'Sálvese Quién Pueda', Yanina Latorre sorprendió a la audiencia al informar que Pampita y Martín Pepa ya no están juntos. La revelación se produjo en la tarde-noche del jueves, cuando la conductora reconstruyó los detalles de cómo se enteró de la separación.

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Según relató Latorre, recibió la noticia de la ruptura durante un encuentro casual con una amiga de Pampita. Esta amiga le comentó, sin saber que la información no era pública, que la modelo se encontraba más tranquila desde que se separó. Yanina expresó: 'No le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera'.

Ante la falta de confirmación directa de los protagonistas, Yanina Latorre optó por publicar una placa negra en su programa, indicando que estaba tratando de verificar la noticia. 'Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación', destacó la conductora.

Posteriormente, Paula Varela también hizo eco del rumor en redes sociales, lo que llevó a Latorre a profundizar en su investigación. 'Una más una es dos, lo tiene Paula, lo tengo yo, raro', afirmó, refiriéndose a la coincidencia de la información.

Además, la conductora reveló que el último 'like' de Martín en las redes de Pampita data de principios de abril, lo que podría indicar una posible separación antes de la noticia oficial. 'Nos pusimos a buscar la ruta del like', comentó Latorre, sugiriendo que la actividad en redes sociales es un indicador del estado de la relación.

Finalmente, recordó una entrevista que Pampita ofreció a 'Primicias Ya!' durante los Martin Fierro de la Moda, donde la modelo expresó: 'Siempre estoy enamorada, ya me conocen, soy una mujer enamorada de la vida', lo que contrasta con los recientes eventos en su vida personal.