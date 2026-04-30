La Banda celebró el “Día del Animal” con un importante encuentro en el Paseo Trujillo

Esta actividad fue organizada por las secretarías de Gobierno y la de Coordinación y Desarrollo Territorial, y se desarrolló en el Paseo Trujillo, situado sobre la Av. Besares, dónde asistieron numerosos vecinos con sus mascotas.

Hoy 15:45

El día miércoles, la municipalidad de La Banda realizó con éxito un encuentro para celebrar el “Día Nacional del Animal” que incluyó atención veterinaria gratuita, entrega de turnos para castraciones, bendición y caminata de mascotas y una feria de emprendedores.

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Esta actividad fue organizada por las secretarías de Gobierno y la de Coordinación y Desarrollo Territorial, y se desarrolló en el Paseo Trujillo, situado sobre la Av. Besares, dónde asistieron numerosos vecinos con sus mascotas.

Durante el encuentro, veterinarios del Centro Integral de Sanidad Animal del barrio San Carlos realizaron vacunaciones, desparasitación de mascotas y entregaron turnos para castraciones.

El evento también contó con una feria de emprendedores, bendición de mascotas a cargo del padre Federico Poldi, radio abierta, caminata de mascotas, sorteos de entradas para el Cine Teatro Municipal Renzi, juegos para los más pequeños y servicios y asesorías gratuitas de direcciones municipales.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó: “Hoy estamos celebrando el Día Nacional del Animal, con un encuentro organizado a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Gobierno, con sus diferentes áreas o dependencias.

El lugar de encuentro fue en el Paseo Trujillo dónde está presente el equipo de profesionales del Centro Integral de Sanidad Animal del barrio San Fernando, realizando tareas de desparasitación y vacunación de mascotas.

Hoy hemos querido llegar a este sector de la ciudad para recibir a las vecinas y vecinos con sus mascotas, perros y gatos, y que también se han entregado turnos para castraciones.

Este día es muy importante, teniendo en cuenta que respetamos la biodiversidad dentro de la gestión. Siempre digo, no hay animales malos, simplemente hay que conocer sus comportamientos.

Lo mejor que nos puede pasar es tener una mascota en nuestra casa, así que estoy muy agradecido con los integrantes del equipo de trabajo del Centro de Sanidad Animal de La Banda.

A través de esta actividad también pudimos conversar con los vecinos que trajeron sus animalitos para consultas médica veterinaria y por suerte se fueron satisfechos con la atención recibida”.

Agregó: “Nosotros pregonamos la tenencia responsable de las mascotas. Porque lamentablemente hoy en día a través de las redes sociales podemos ver el mal comportamiento que tienen algunas personas con los animales.

Obviamente que repudiamos esto de raíz. Entonces siempre estamos llevando este mensaje a todas las vecinas y vecinos, que la tenencia de las mascotas debe ser responsable. Esto tiene que ver con el cuidado, el cariño y la atención sanitaria de las mascotas.

Entonces creo que una tenencia responsable tiene que ver con eso, con la sanidad, la alimentación y el cariño fundamentalmente que uno le brinda a cada una de las mascotas”.

“Lo que pretendemos hacer en cada uno de los eventos que llevamos adelante es tener esa mirada integral. Por eso, al principio decía que diferentes áreas del municipio nos acompañan, como así también algunos emprendedores que tienen la posibilidad de mostrar sus productos y comercializarlos”, concluyó el jefe comunal.