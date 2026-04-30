Una mujer dio a luz durante una actividad en el CAMM San Fernando

Desde el municipio, destacaron que el compromiso con la vida no conoce de horarios ni de lugares previstos.

Hoy 15:51

En el marco de la presentación del protocolo del Programa del Cuidado Integral de la Mujer Embarazada, en el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 2 del barrio San Fernando, una participante fue asistida por el equipo de salud y dio a luz a un bebé.

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El nacimiento se produjo durante la actividad que se realizó el día miércoles a la mañana en el centro de salud mencionado, cuando una mujer entró en trabajo de parto y fue asistida con gran profesionalismo por el personal que trabaja en el lugar.

Desde el municipio, destacaron que el compromiso con la vida no conoce de horarios ni de lugares previstos. Además, felicitaron al personal de salud por su desempeño y por su vocación de servicio.

La gestión del intendente Ing. Roger Nediani trabaja constantemente para fortalecer la salud territorial y el éxito de este procedimiento demuestra que los CAMM son refugios de cuidado y esperanza para cada vecino.