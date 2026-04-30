Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 ABR 2026 | 25º
X
Locales

Una mujer dio a luz durante una actividad en el CAMM San Fernando

Desde el municipio, destacaron que el compromiso con la vida no conoce de horarios ni de lugares previstos.

Hoy 15:51
Bebé

En el marco de la presentación del protocolo del Programa del Cuidado Integral de la Mujer Embarazada, en el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 2 del barrio San Fernando, una participante fue asistida por el equipo de salud y dio a luz a un bebé.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El nacimiento se produjo durante la actividad que se realizó el día miércoles a la mañana en el centro de salud mencionado, cuando una mujer entró en trabajo de parto y fue asistida con gran profesionalismo por el personal que trabaja en el lugar.

Desde el municipio, destacaron que el compromiso con la vida no conoce de horarios ni de lugares previstos. Además, felicitaron al personal de salud por su desempeño y por su vocación de servicio.

La gestión del intendente Ing. Roger Nediani trabaja constantemente para fortalecer la salud territorial y el éxito de este procedimiento demuestra que los CAMM son refugios de cuidado y esperanza para cada vecino.

TEMAS Municipalidad de La Banda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un violento choque una camioneta sufrió importantes daños tras colisionar en Av. Solís
  2. 2. Impactante contraste climático en carretera: lluvia y sequedad simultánea
  3. 3. Fatalidad sobre la Ruta 9: un hombre murió al derrapar esta madrugada
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 30 de abril de 2026: día agradable con 24°C de máxima
  5. 5. Una mujer sufrió un violento derrape al esquivar un perro en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT