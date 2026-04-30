La CGT endureció su postura contra el Gobierno en Plaza de Mayo: “No se soporta más”

La central obrera cuestionó el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, denunció pérdida de derechos y llamó a profundizar la protesta sindical en un acto con fuerte tono político y social.

Hoy 16:24

En la previa del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una masiva movilización a la Plaza de Mayo, donde lanzó un duro mensaje contra el Gobierno nacional y advirtió sobre el creciente malestar social.

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Desde el escenario montado frente a la Casa Rosada, los integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— leyeron un documento conjunto en el que cuestionaron con firmeza las políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Críticas al ajuste y advertencias

Durante su intervención, Argüello apuntó directamente contra el Ejecutivo al señalar que “no se soporta más” el ajuste sobre los trabajadores. En ese sentido, denunció una pérdida de derechos y de poder adquisitivo, y sostuvo que el modelo actual afecta la dignidad de amplios sectores de la sociedad. Además, convocó a profundizar los reclamos sindicales y a decir “basta” frente a lo que definió como un escenario de creciente deterioro social.

En la misma línea, Jerónimo describió un panorama crítico que, según afirmó, se percibe en la vida cotidiana: caída de la producción industrial, cierre de comercios y dificultades económicas cada vez más marcadas. También puso el foco en la situación de jubilados y trabajadores, al remarcar que muchos deben elegir entre cubrir necesidades básicas o afrontar gastos esenciales como medicamentos.

Un acto con contenido simbólico

La jornada tuvo además un componente simbólico y religioso. Antes de los discursos centrales, se realizó un homenaje al Papa Francisco, con la reproducción de fragmentos de sus mensajes vinculados al trabajo y la justicia social.

Luego tomó la palabra el sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido como “Toto”, quien dejó una reflexión con fuerte contenido social: “la realidad es superior a un Excel”, en alusión a las políticas económicas centradas en el equilibrio fiscal. En ese marco, reivindicó el concepto de trabajo digno y advirtió sobre los riesgos de su precarización.

Clima de tensión y proyección política

La movilización se desarrolló en un contexto de tensión entre el movimiento obrero y el Gobierno, marcado por reclamos salariales, pérdida del poder adquisitivo y cuestionamientos al rumbo económico. Desde la CGT, además de las críticas, también surgió un llamado a construir una alternativa hacia el futuro, lo que deja entrever un posicionamiento político más activo de cara a los próximos meses.

De esta manera, la central sindical volvió a ocupar el centro de la escena con un mensaje contundente en defensa de los trabajadores, en una jornada que combinó protesta, advertencias y definiciones políticas en uno de los escenarios más emblemáticos del país.