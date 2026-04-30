Venezuela y Estados Unidos reanudaron vuelos directos tras siete años sin conexión aérea

Un avión proveniente de Miami aterrizó en Caracas y simbolizó la reapertura de una conexión clave para la economía, los negocios y miles de familias separadas desde 2019.

Hoy 16:07

Después de más de siete años sin conexión aérea directa, Venezuela y Estados Unidos volvieron a enlazarse por vía comercial con la llegada de un vuelo procedente de Miami al aeropuerto internacional que sirve a Caracas. El hecho representa mucho más que una operación aerocomercial: es una señal concreta de recomposición política, económica y social entre ambos países.

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La aeronave, operada por una filial regional de American Airlines, aterrizó cerca del mediodía en Maiquetía con una delegación diversa a bordo: funcionarios, empresarios, periodistas y pasajeros que vivieron el viaje con una mezcla de expectativa y emoción. La salida del vuelo inaugural había sido celebrada en Estados Unidos con gestos simbólicos, como el tradicional arco de agua que marca el inicio de nuevas rutas.

El restablecimiento de los vuelos se da en un contexto completamente distinto al de los últimos años. Tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro a comienzos de 2026 y el inicio de una etapa de transición, se abrió la puerta para reconstruir vínculos que estaban rotos desde 2019, cuando se habían suspendido tanto las relaciones diplomáticas como las operaciones aéreas.

En ese escenario, la vuelta de la conexión directa aparece como un paso estratégico. Autoridades estadounidenses destacaron que la medida permite recuperar una vía clave para el comercio y la inversión, además de facilitar el flujo de personas y bienes entre ambos países.

La reapertura tiene un efecto inmediato en la vida cotidiana, especialmente para la comunidad venezolana radicada en Florida, una de las más numerosas fuera de su país. Durante años, quienes necesitaban viajar debían hacerlo con escalas en terceros destinos, lo que implicaba mayores costos y tiempos de traslado.

Ahora, con la posibilidad de volar de manera directa, se reducen significativamente las distancias y se facilita tanto el reencuentro familiar como los viajes por motivos laborales o humanitarios. Además, el nuevo esquema promete dinamizar sectores clave de la economía, en especial aquellos vinculados a inversiones energéticas y comerciales.

En lo operativo, la ruta comenzará con una frecuencia diaria entre Miami y Caracas, con planes de ampliación en el corto plazo. La aerolínea proyecta aumentar la cantidad de vuelos y sumar nuevas conexiones, entre ellas la posibilidad de incluir destinos como Maracaibo.

Este crecimiento forma parte de una estrategia más amplia de reapertura del mercado aerocomercial venezolano, que busca recuperar su conectividad internacional tras años de aislamiento.

A pesar del entusiasmo, el nuevo escenario convive con ciertas alertas. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene recomendaciones de precaución para quienes viajen a Venezuela, debido a riesgos vinculados a la seguridad, el crimen y el sistema sanitario, aunque el país ya no figura en el nivel más alto de alerta.

La reanudación de los vuelos no es un hecho aislado. Se suma a otras señales de distensión, como la reapertura de embajadas, la flexibilización de sanciones económicas y las reformas impulsadas por el gobierno venezolano para atraer inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el petróleo y la minería.

En conjunto, estos movimientos delinean una nueva etapa en la relación entre Caracas y Washington, donde la conectividad aérea vuelve a ocupar un rol central como puente entre dos países que buscan dejar atrás años de ruptura.