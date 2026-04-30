Fiscales revelan que el cantante D4vd conoció a los 11 años a Celeste Rivas y mantuvo relaciones sexuales con él dos años después

El propio David Anthony Burke, nombre real, reconoció en entrevista con agentes del sheriff que se comunicó con la adolescente días antes de que fuera reportada como desaparecida en febrero de 2024.

Hoy 16:07

De acuerdo con el expediente presentado en la audiencia preliminar del 29 de abril, la relación entre D4vd y Celeste Rivas Hernández inicia en enero de 2022, cuando la menor tenía 11 años.

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Los fiscales aseguran que el vínculo se torna sexual en noviembre de 2023, cuando la joven tenía 13 años y el músico 18 años.

El propio David Anthony Burke, nombre real del artista, reconoce en entrevista con agentes del sheriff de Riverside que se comunicó con la adolescente días antes de que fuera reportada como desaparecida en febrero de 2024, pero afirma desconocer que ella era menor de edad.

Actualmente, D4vd, enfrenta cargos de asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos luego del hallazgo de los restos de Celeste Rivas Hernández en la cajuela de su automóvil el 8 de septiembre de 2025.

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Las autoridades de Los Ángeles informan que el cantante permanece detenido sin derecho a fianza mientras espera el inicio de su juicio, según documentos judiciales citados por PEOPLE.

El fiscal de distrito Nathan Hochman señaló que el rapero, de 21 años, podría recibir sentencia máxima de prisión vitalicia sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte.

Sin embargo, la procuraduría local aún no determina si solicitará la pena capital en este caso. La autopsia concluye que la causa de muerte de la adolescente es homicidio por “múltiples heridas penetrantes causadas por objeto(s)”.

Cabe destacar que la familia de Celeste reportó su desaparición en dos ocasiones durante 2024. El 17 de febrero, agentes localizan el número de Burke en los registros telefónicos de la menor y lo contactan.

El músico sostuvo que había visto a la víctima una sola vez en persona. No obstante, los investigadores señalan que mostró a los agentes una fotografía de la joven en su celular.

Al ser informado de que la menor era una estudiante de secundaria de 13 años y que estaba desaparecida, el músico dice desconocer su paradero. Según el reporte judicial, la adolescente regresa a casa dos días después de ese encuentro.

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El expediente judicial detalla que, tras el retorno de la menor al domicilio familiar en Lake Elsinore, Burke habría pagado a un estudiante de secundaria mil dólares para que le entregara un celular adquirido por él y así seguir en comunicación con la menor.

Los fiscales afirman que Celeste Rivas Hernández viajó con D4vd a Las Vegas, Londres y Texas, además de pasar fines de semana en la casa del artista en Hollywood Hills durante el verano de 2024.

Los mensajes analizados por la fiscalía incluyen referencias a “sexo, embarazo, aborto y uso de anticonceptivo de emergencia”. La menor figura también como testigo en otra investigación en curso sobre presuntos actos lascivos cometidos por Burke mientras ella era menor de 14 años.

El documento judicial indica que la noche del 23 de abril de 2025, Celeste Rivas Hernández habría amenazado con exponer a Burke y afectar su carrera musical.

El fiscal sostiene que fue en ese momento cuando el músico la priva de la vida y posteriormente desmiembra el cuerpo, dejando los restos en dos bolsas diferentes en la cajuela del Tesla.

La policía encontró los restos el 8 de septiembre de 2025, después de que el vehículo es incautado.

Auto del rapero D4vd

Los abogados del cantante, Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, afirman tras la detención ocurrida el 16 de abril que el cantante “no fue la causa de la muerte” de la adolescente. El equipo legal anticipa que defenderá su inocencia en el juicio.

La audiencia preliminar de D4vd está programada para iniciar el 26 de mayo, mientras que el 12 de mayo se realizará una conferencia de seguimiento procesal ante el tribunal.