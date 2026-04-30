José Figueroa condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras

El tribunal ha condenado a José Eduardo Figueroa a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras, destacando la gravedad del crimen vinculado a la violencia de género.

Hoy 16:37

El 30 de abril de 2026, un tribunal presidido por la jueza Cecilia Flores Toranzo emitió un fallo unánime en el caso de José Eduardo Figueroa, condenado por el homicidio de su pareja Mercedes Kvedaras, un crimen calificado como femicidio.

El tribunal, que además incluía a los jueces Eduardo Sangar y Leonardo Feaz, dictó sentencia en un juicio que se llevó a cabo tras el asesinato ocurrido en agosto de 2023, determinando que Figueroa es responsable del delito de homicidio doblemente calificado.

Según el fallo, Figueroa deberá cumplir una pena de prisión perpetua, así como afrontar los costos legales correspondientes por su conducta delictiva, que fue calificada por el Código Penal por mediar violencia de género y un vínculo personal con la víctima.

El tribunal ordenó la continuidad de la prisión preventiva de Figueroa, quien permanecerá en la Unidad Carcelaria N° 1 y deberá recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico mientras se encuentre detenido.

Se dispuso también que se realice un examen médico y se extraigan datos genéticos de Figueroa, en cumplimiento con la legislación vigente que regula el registro de datos genéticos de los condenados.

A pesar de las solicitudes de indemnización por parte de las víctimas indirectas, el tribunal no hizo lugar a estas peticiones, destacando que pueden ser presentadas en un futuro en sede civil.

Finalmente, el fallo enfatiza la necesidad de remitir copias del informe de autopsia y otros documentos relevantes a las autoridades correspondientes, asegurando que se cumplan todos los procedimientos legales adecuados en este caso de gran relevancia social.