La intendente Fuentes entregó 340 uniformes de trabajo al personal de Tránsito y Transporte

Durante el acto, la Ing. Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, entre otros funcionarios.

Hoy 17:03

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó la entrega de 340 nuevos uniformes a los empleados de la Dirección de Tránsito y Transporte, de quienes destacó su compromiso con el ordenamiento urbano y la seguridad vial.

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Durante el acto, la Ing. Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, entre otros funcionarios.

Se otorgaron a los inspectores equipos compuestos por camisas blancas, pantalones azules, gorras, borcegos y chalecos verdes con cintas reflectivas; al área de señalización, camisas y pantalones de grafa, guantes y gafas; y al área de electromovilidad, camperas, camisetas y pantalones de acetato, beneficiando a un total de 340 trabajadores.

"Es un orgullo para nosotros entregarle al personal municipal la indumentaria adecuada para el desarrollo de sus funciones, garantizándoles mayor comodidad, seguridad y una correcta identificación en la vía pública", indicó la jefa comunal.

"Agradezco la predisposición de nuestras empleadas que aceptaron el desafío de conducir los nuevos colectivos eléctricos y las modernas bicicletas eléctricas, que permitirán optimizar la circulación, cuidando al mismo tiempo nuestro medio ambiente", expresó.

Además, en vísperas al Día del Trabajador, la Ing. Fuentes remarcó que el municipio "siempre acompañará a los empleados municipales en su labor cotidiana y buscará optimizar los servicios que se prestan a los vecinos".

Por su parte, el director de Tránsito, Carlos Bucci, remarcó que la intendente Fuentes cumplió un año más con la entrega de indumentaria de trabajo y destacó "la incorporación de medios de movilidad eléctricos, que profundizan la política verde y sustentable que lleva adelante la actual gestión municipal".