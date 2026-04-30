La Municipalidad de La Banda repudia el arrojo indebido de escombros en contenedores y refuerza el control ambiental

Desde el área de Alerta Banda se informó que estas prácticas fueron detectadas a través del sistema de monitoreo urbano en la zona de Avenida Besares.

Hoy 15:59

La Municipalidad de La Banda expresa su enérgico repudio ante las acciones irresponsables de arrojar escombros y objetos de gran porte en los contenedores destinados exclusivamente a residuos domiciliarios.

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Desde el área de Alerta Banda se informó que estas prácticas fueron detectadas a través del sistema de monitoreo urbano en la zona de Avenida Besares, lo que permitió identificar conductas que atentan contra el correcto funcionamiento del servicio de recolección y el cuidado del medio ambiente.

Se recuerda a los vecinos que los contenedores no están habilitados para la disposición de restos de obra, escombros ni elementos voluminosos, ya que esto genera obstrucciones, daños en los equipos y un impacto negativo en la higiene urbana.

En este sentido, se solicita la colaboración de la comunidad para mantener la limpieza de la ciudad y respetar las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que este tipo de acciones podrá ser pasible de sanciones conforme a la reglamentación municipal.

La Municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y continuará intensificando los controles para preservar una ciudad más limpia y ordenada para todos.