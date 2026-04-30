La defensa de un imputado por la nena santiagueña fue contundente: “Aquí hay un claro caso de trata de personas”

El abogado Carlos Ríos López cuestionó el traslado de la menor a Buenos Aires, puso en duda el procedimiento realizado y planteó una hipótesis de trata en el marco de la investigación.

Hoy 15:26

La causa que investiga el abuso de una nena santiagueña de 13 años y su traslado a Buenos Aires para la interrupción del embarazo sumó una nueva voz en las últimas horas. El abogado Carlos Ríos López, quien representa a uno de los imputados, expuso cuestionamientos sobre el desarrollo del caso y planteó una hipótesis alternativa sobre lo ocurrido.

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En diálogo con Radio Panorama, el letrado confirmó que junto a su colega Carlos Taboada asumieron la defensa de un joven familiar de la menor, de aproximadamente 25 años, quien —según indicó— se puso a disposición de la Justicia desde el inicio e incluso solicitó someterse a un estudio de ADN.

Ríos López puso el foco en varios puntos que considera llamativos: el tiempo entre la denuncia y la intervención, el traslado a Buenos Aires y el rol de la fundación interviniente. “La denuncia se realiza cuando la menor tenía seis meses de embarazo y la intervención se produce a los ocho. ¿Por qué se esperó tanto? Además, se la lleva a Buenos Aires para una práctica que se puede hacer en la provincia”, cuestionó. También señaló que “la lleva una fundación y el médico que realiza la intervención es el titular de esa misma fundación”.

A partir de estos elementos, la defensa planteó su hipótesis más fuerte: “Aquí hay un claro caso de trata de personas”. En ese sentido, sostuvo que “se esperó a que el embarazo fuera viable para luego proceder con la posible quita de la criatura” y remarcó que, por el estado avanzado, “ya no hablamos de un aborto propiamente dicho, sino de una cesárea donde el bebé podría nacer con vida”.

Otro de los ejes marcados fue la falta de preservación de la prueba genética. “Si el embarazo era producto de una violación, debía conservarse el material genético para identificar al posible abusador”, indicó, al tiempo que aseguró que el Ministerio Público Fiscal ya sabía que su defendido quería someterse a un ADN antes de la intervención.

Finalmente, el abogado confirmó que el imputado no está detenido y que solicitarán su eximición de prisión, además de cuestionar medidas probatorias realizadas sin su participación. La causa continúa bajo investigación tanto en Santiago del Estero como en Buenos Aires, en un caso que sigue generando repercusión nacional.