Se viene un “mini descanso” de cuatro días: cuándo serán los feriados y por qué

La combinación de un día no laborable con fines turísticos y el feriado nacional del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia generará un fin de semana largo de cuatro días en marzo.

Hoy 13:09

El calendario laboral argentino tendrá en marzo un nuevo descanso extendido que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días.

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La pausa se producirá por la combinación del lunes 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos, y el martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De esta manera, para quienes no deban trabajar el lunes, el descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, conformando uno de los fines de semana largos más extensos del calendario 2026.

Cómo quedará el finde largo

El esquema del descanso será el siguiente:

- Sábado 21 de marzo: fin de semana

- Domingo 22 de marzo: fin de semana

- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

- Martes 24 de marzo: feriado nacional por el Día de la Memoria

El martes 24 es un feriado inamovible, establecido para recordar a las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976 en Argentina.

A quiénes alcanza el día no laborable

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables dependen de la decisión del empleador en el sector privado. Esto significa que algunas empresas pueden optar por trabajar con normalidad.

En el sector público, en cambio, generalmente se aplica como jornada no trabajada, por lo que muchos empleados estatales sí contarán con el descanso extendido.

Un impulso para el turismo

Los días no laborables con fines turísticos forman parte de una herramienta que el Gobierno nacional puede utilizar hasta tres veces al año con el objetivo de promover los viajes internos y la actividad económica en distintas regiones del país.

Por este motivo, el fin de semana largo de marzo suele ser aprovechado por muchas personas para realizar escapadas cortas o viajes dentro del país, en uno de los primeros descansos prolongados del año.