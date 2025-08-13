Un conductor fue detenido con 44 kilos de cocaína ocultos entre granos de maíz en un camión

Un operativo de control en la Ruta Nacional Nº 16 permitió descubrir más de 44 kilos de cocaína escondidos en cajas dentro de un camión que transportaba granos. El conductor fue detenido y se le incautó un arma de fuego.

Hoy 10:04

Personal de la Sección “Monte Quemado”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, realizó un control de rutina sobre un camión con acoplado que transportaba granos de maíz provenientes de la ciudad de Aguaray (Salta) con destino a la provincia de Santa Fe.

El rodado arribó al puesto de control ubicado sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del paraje Urutaú, donde los gendarmes, utilizando el servicio del can detector de narcóticos “Jasy”, inspeccionaron la carga y el animal reaccionó ante la presencia de estupefacientes, como es habitual.

Cuando los oficiales profundizaron el control, encontraron dos cajas de cartón ocultas entre los granos, las cuales contenían en su interior 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta, que al ser pesados arrojaron un total de 44 kilos 645 gramos de cocaína.

Dentro de la cabina del conductor, los gendarmes también hallaron una carabina calibre 22 junto con 30 municiones del mismo calibre.

El Juzgado Federal Nº 2 intervino en el caso, y se dispuso la detención del conductor, la incautación del camión con su acoplado, la droga y la carga, además del armamento y las municiones encontradas en el vehículo.