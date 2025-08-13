Abel Pintos en el Nodo: conseguí tu entrada con Tarjeta Sol en 3 cuotas sin interés

El cantautor se presentará el viernes 14 de noviembre y ya puedes comprar tu entrada de manera online y con un pago más cómodo y accesible.

Hoy 10:18

El esperado regreso de Abel Pintos a Santiago del Estero ya tiene fecha: 14 de noviembre, en el Nodo Tecnológico. Y ahora, los fanáticos podrán asegurarse su lugar con un beneficio especial: comprar las entradas en hasta 3 cuotas sin interés con Tarjeta Sol.

Los tickets están disponibles a través de la plataforma www.tickethoy.com, donde el público podrá seleccionar su ubicación y acceder a esta financiación exclusiva.

El anuncio de la gira fue realizado por el propio cantautor en sus redes sociales, donde expresó: “Nos vemos pronto, nos vemos en la música”, generando una ola de entusiasmo entre sus seguidores.

Con una trayectoria que lo posiciona como uno de los artistas más queridos del país, esta nueva presentación en la provincia se perfila como uno de los eventos más esperados del año. Gracias a Tarjeta Sol, los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutarlo con un pago más cómodo y accesible.