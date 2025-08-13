Ingresar
PSG le arruinó la fiesta al Tottenham, forzó los penales sobre el final y se quedó con la Supercopa de Europa 2025

El elenco de Luis Enrique perdía por 2 a 0 reaccionó en el cierre del partido, lo empató y desde los 12 pasos se quedó con la gloria al ganar por 4 a 3.

Hoy 18:34
PSG festejo

¡El PSG es el campeón de la Supercopa de Europa! En el estadio Bluenergy, empataron 2-2 contra el Tottenham y luego, vencieron 4-3 en la tanda de penales. El cero se rompió a los 39 minutos del primer tiempo, cuando un disparo de Joao Palhinha pegó en el travesaño y en el rebote, Micky Van de Ven convirtió el gol. Apenas iniciado el complemento, Pedro Porro envió un centro al segundo palo para Cristian Cuti Romero, quien cabeceó y realizó el segundo tanto.

A 5' del cierre, Kang-In Lee descontó con un golazo de afuera del área. En tiempo agregado, Dembélé tiró un centro potente para Gonçalo Ramos que tan sólo tuvo que poner la cabeza para igualar el marcador. En la tanda de penales, los dirigidos por Luis Enrique se impusieron con un tiro definitorio de Nuno Mendes, que le dio el trofeo a su equipo.

Nota en desarrollo...

