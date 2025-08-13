Ingresar
Central Córdoba y Mitre no se sacaron ventaja en una nueva edición del clásico santiagueño

El Ferro y el Auri empataron 0 a 0 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 18:50
Central Córdoba vs. Mitre

Central Córdoba y Mitre protagonizaron un aburrido empate 0 a 0 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, disputado en El Zanjón.

Con este resultado, Central Córdoba llegó a los 6 puntos y se ubica 6º en la Zona A. El próximo compromiso para los dirigidos por Germán Montenegro será el lunes 18, cuando reciban a Sportivo Fernández, en un duelo que se jugará a puertas cerradas desde las 16, en el mismo escenario

Por su parte, Mitre también acumula 6 puntos y marcha 6º en la Zona B. Su siguiente presentación será el domingo 17, visitando a Unión de Beltrán desde las 16 buscando mantener su racha positva. 

En Reserva ganó Central Córdoba 2 a 0.

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

  • Vélez 0-0 Banfield
  • Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

  • Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres
  • Agua y Energía 1-1 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)
  • Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)
  • Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

  • Güemes 1-2 Unión Santiago

Miércoles 13/08

  • Central Córdoba 0-0 Mitre

Jueves 14/08

  • Sarmiento vs Central Argentino
    • Cancha: Sarmiento
    • Reserva: 20:00
    • Primera: 22:00 (Público local)

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre

