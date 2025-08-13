Central Córdoba y Mitre no se sacaron ventaja en una nueva edición del clásico santiagueño

El Ferro y el Auri empataron 0 a 0 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.
Central Córdoba y Mitre protagonizaron un aburrido empate 0 a 0 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol, disputado en El Zanjón.
Con este resultado, Central Córdoba llegó a los 6 puntos y se ubica 6º en la Zona A. El próximo compromiso para los dirigidos por Germán Montenegro será el lunes 18, cuando reciban a Sportivo Fernández, en un duelo que se jugará a puertas cerradas desde las 16, en el mismo escenario
Por su parte, Mitre también acumula 6 puntos y marcha 6º en la Zona B. Su siguiente presentación será el domingo 17, visitando a Unión de Beltrán desde las 16 buscando mantener su racha positva.
En Reserva ganó Central Córdoba 2 a 0.
