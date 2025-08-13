En vivo: Central Córdoba y Mitre se miden en una nueva edición del clásico santiagueño

Se jugará desde las 16 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 15:20

Este miércoles, desde las 16.00, el Central Córdoba recibe a Mitre en el Sintético en El Zanjón por la Fecha 5 del Torneo Clausura. Será a puertas cerradas y con el antecedente del 0-0 en el último clásico del Apertura. Los de Germán Montenegro vienen de empatar en Beltrán, mientras que el Aurinegro de Walter González llega entonado por una goleada.

Cómo llegan los equipos

El Ferroviario viene de un duro empate 2-2 ante Independiente de Beltrán como visitante, en un partido en el que no logró sostener la ventaja y dejó escapar puntos importantes. Por su parte, Mitre llega con la moral en alto luego de golear 5-0 a Defensores de Forres, mostrando contundencia ofensiva y un rendimiento sólido.

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

Vélez 0-0 Banfield

Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres

Agua y Energía 1-1 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)

Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)

Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

Güemes 1-2 Unión Santiago

Miércoles 13/08

Central Córdoba vs Mitre Cancha: Sintético de Central Córdoba Reserva: 14:00 Primera: 16:00 ( Puertas cerradas )



Jueves 14/08