En vivo: Central Córdoba y Mitre se miden en una nueva edición del clásico santiagueño

Se jugará desde las 16 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.
Este miércoles, desde las 16.00, el Central Córdoba recibe a Mitre en el Sintético en El Zanjón por la Fecha 5 del Torneo Clausura. Será a puertas cerradas y con el antecedente del 0-0 en el último clásico del Apertura. Los de Germán Montenegro vienen de empatar en Beltrán, mientras que el Aurinegro de Walter González llega entonado por una goleada.
Cómo llegan los equipos
El Ferroviario viene de un duro empate 2-2 ante Independiente de Beltrán como visitante, en un partido en el que no logró sostener la ventaja y dejó escapar puntos importantes. Por su parte, Mitre llega con la moral en alto luego de golear 5-0 a Defensores de Forres, mostrando contundencia ofensiva y un rendimiento sólido.
