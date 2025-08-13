Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 AGO 2025 | 24º
X
Somos Deporte

En vivo: Central Córdoba y Mitre se miden en una nueva edición del clásico santiagueño

Se jugará desde las 16 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 15:20

Este miércoles, desde las 16.00, el Central Córdoba recibe a Mitre en el Sintético en El Zanjón por la Fecha 5 del Torneo Clausura. Será a puertas cerradas y con el antecedente del 0-0 en el último clásico del Apertura. Los de Germán Montenegro vienen de empatar en Beltrán, mientras que el Aurinegro de Walter González llega entonado por una goleada.

Cómo llegan los equipos

El Ferroviario viene de un duro empate 2-2 ante Independiente de Beltrán como visitante, en un partido en el que no logró sostener la ventaja y dejó escapar puntos importantes. Por su parte, Mitre llega con la moral en alto luego de golear 5-0 a Defensores de Forres, mostrando contundencia ofensiva y un rendimiento sólido.

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

  • Vélez 0-0 Banfield
  • Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

  • Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres
  • Agua y Energía 1-1 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)
  • Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)
  • Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

  • Güemes 1-2 Unión Santiago

Miércoles 13/08

  • Central Córdoba vs Mitre
    • Cancha: Sintético de Central Córdoba
    • Reserva: 14:00
    • Primera: 16:00 (Puertas cerradas)

Jueves 14/08

  • Sarmiento vs Central Argentino
    • Cancha: Sarmiento
    • Reserva: 20:00
    • Primera: 22:00 (Público local)

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre fue detenido tras acosar a su ex pareja en la puerta de un motel en El Polear
  2. 2. Elías Suárez: “Si la gente lo decide, seguiré trabajando para que Santiago mantenga su camino de crecimiento y oportunidades”
  3. 3. Escándalo: amenazó con un revólver a su ex en la Municipalidad de La Banda
  4. 4. Caso Peta: tres "líderes" quieren recuperar vehículos y dólares secuestrados por la justicia
  5. 5. Detuvieron a una pareja acusada de corrupción de menores en perjuicio de un niño con TEA en el Bº Sarmiento
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT