Russo mete mano en la defensa: los números que preocupan en Boca

El DT acumula ocho partidos sin triunfos y solo una valla invicta. Nicolás Figal volvería al equipo titular ante Independiente Rivadavia.

Hoy 13:19

En su tercer ciclo al frente de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo todavía no logró ganar y apenas pudo mantener el arco en cero una vez, ante Argentinos Juniors en el debut del Torneo Clausura. Ese encuentro fue también la última vez que jugó Nicolás Figal, quien se perfila para reaparecer desde el arranque frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Aunque la crisis xeneize va más allá de la defensa, el funcionamiento de la última línea preocupa. En ocho partidos, Russo utilizó siete combinaciones distintas de la línea de cuatro, repitiendo solo la que empleó contra Auckland City y luego frente a Unión. El lateral derecho hoy es de Juan Barinaga, mientras que Figal ocuparía el lugar de primer marcador central en reemplazo de Rodrigo Battaglia.

El segundo central es una incógnita: Marco Pellegrino se ganó su lugar desde que debutó ante Auckland City (seis partidos seguidos), pero Ayrton Costa, recuperado de su lesión, volvió a entrenar a la par y pelea por el puesto. En la última práctica, Russo probó dos defensas: la presunta titular con Barinaga, Figal, Pellegrino y Lautaro Blanco, y una alternativa con Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Costa y Frank Fabra.

Las defensas que usó Russo desde su regreso: