La nueva cartelera del Cine Renzi tendrá importantes producciones nacionales

Hoy 15:05

En una semana especial para la cultura local, el Cine Teatro Municipal Renzi de la ciudad de La Banda, presentará una serie de largometrajes nacionales que se proyectarán desde el jueves 14 hasta el miércoles 20 de agosto, a excepción del día sábado 16, dónde se suspenderán todas funciones a partir de las 20, por el Homenaje a “Chaca” Carabajal que se realizará en la sala.

En el marco del Espacio INCAA, desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto, a las 14, y el lunes 18 hasta el miércoles 20 de agosto, a las 20, se proyectará la película documental que narra la historia del grupo folclórico argentino, Los Hermanos Ábalos.

“Abuelos: una historia de cinco hermanos” es dirigido por Josefina Zavalía Ábalos y Pablo Noé y explora la vida y obra del grupo, desde sus inicios en Santiago del Estero hasta su reconocimiento nacional e internacional, y la influencia que tuvieron los cinco hermanos en la música folclórica argentina.

El documental cuenta con testimonios de familiares, amigos y músicos que compartieron con ellos. Además, se incluyen anécdotas sobre su trayectoria, como su participación en el grupo "Gauchos Of The Pampa" y la peña "La Machalita" y ofrece una mirada íntima y profunda a la vida de estos músicos y su legado en la cultura argentina.

Otra película que también estará disponible en el Espacio INCAA, desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto, a las 20, y el lunes 18 hasta el miércoles 20 de agosto, a las 14, será “La estrella azul”, primer largometraje escrito y dirigido por el español, Javier Macipe. En los años 90, Mauricio Aznar, un famoso rockero español recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante y de su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco.

En los horarios de las 16:15, los más pequeños podrán seguir disfrutando de la comedia animada “Los tipos malos 2”, basada en la serie de libros infantiles del mismo nombre de Aaron Blabey, que es producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures. Después de cinco años de los acontecimientos de la primera película, un equipo de animales que no respetan la ley, los ahora reformados Tipos Malos, se esfuerzan en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas

Finalmente, en los horarios de las 18:10 y a las 22:20, se proyectará “Homo Argentum”, un filme se destaca por su particular e innovadora estructura, al estar compuesto por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes.

Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

También participan figuras como Norma Aleandro, Carla Peterson, Julieta Zylberberg, Dady Brieva, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese y Alejandro Awada suman talento y matices a cada episodio. Sus participaciones hacen de la película una experiencia coral y dinámica.

Las entradas para las películas comerciales tienen un valor de $5.000 para menores y $6.000 para mayores, mientras que las producciones del espacio INCAA tienen un costo de $2.400. Además, sigue vigente la promoción de 2×1, de lunes a miércoles.