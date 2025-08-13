Ingresar
Central Córdoba ya tiene fecha, hora y árbitros para buscar la remontada en la final ante San Martín del Bañado

El equipo femenino definirá en el Alfredo Terrera el próximo domingo desde las 11.

Hoy 19:50

El plantel femenino de Central Córdoba ya conoce día, horario y árbitros para el encuentro de vuelta de la final de la Región Centro ante San Martín del Bañado de Catamarca. Tras el 0-1 en la ida, las Ferroviarias buscarán dar vuelta la historia en su casa y consagrarse campeonas.

El partido se disputará el domingo 17 de agosto a las 11:00 en el estadio Alfredo Terrera. La terna arbitral estará encabezada por Jorge Carrizo, acompañado por Fernando Fabián Quiroga y Manuel Alberto Sandobal como asistentes.

Con el apoyo de su gente y la necesidad de ganar para forzar los penales o imponerse en el global, las santiagueñas irán por la remontada. 

