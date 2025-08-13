Se estrena "Bizarro Show", la serie santiagueña que promete un humor incómodo y delirante

Con guion y dirección de Roque Riera, la producción de ocho episodios se emitirá desde el 6 de septiembre por Canal 14 de TIC. Humor absurdo, drama y sátira mediática en una propuesta única.

Hoy 20:39

El próximo viernes 6 de septiembre, a las 23:30 horas, llegará a la pantalla de Canal 14 de TIC “Bizarro Show”, una serie producida íntegramente en Santiago del Estero que rompe con los moldes del humor tradicional. Escrita y dirigida por Roque Riera, con la asistencia de dirección de Exequiel Paoletti, la propuesta apuesta a un formato original, ácido y lleno de momentos incómodos.

La trama sigue a Aron y Gustavo, dos hermanos que no se soportan, pero que se ven obligados a trabajar juntos en un insólito proyecto televisivo para poder acceder a la millonaria herencia que su padre les dejó como condición. El resultado: un programa tan absurdo como hilarante, repleto de entrevistas bizarras, personajes ridículos y situaciones donde lo incómodo es protagonista.

Además del show ficticio que ocurre frente a las cámaras, la serie muestra el detrás de escena y la vida personal del equipo de producción, con una dosis extra de drama, caos y humor irreverente.

Un elenco multitudinario...

“Bizarro Show” cuenta con un amplio elenco que incluye a Roque Riera, Facundo Juárez, Victoria Ábalos, Agustina Bustos, Lautaro Feijoo, Zoe Riera Luna, Luis Gallar, Gustavo Jaibar, Gonzalo Ledesma, Omar Paoletti, Gabriela Pachilla, Pamela Veiga, Mario Temperini, Daniel Ramírez, Gonzalo Azar, Riky Barraza, Miriam Berra, Benjamín Stars, Chiara Matilla, Nelson Lazarus, Lucciana Biasini, Kristina Liendo, Virginia Luna, Catalina Moyano, Martín Santillán, Facundo Calandra, Lilen Suárez, Xavi Paez, Javier Keuko, Azul Vásquez, Iván Bombini, Muñeca Villalba y Solange Maidana.

Con una narrativa fresca y provocadora, “Bizarro Show” se perfila como una de las producciones más originales de la televisión santiagueña, lista para conquistar a quienes se animen a un humor diferente.