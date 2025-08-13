En vivo: Central Córdoba recibe a Lanús en un duelo clave por la ida de octavos de la Sudamericana

El elenco Ferroviario se mide ante El Granate en el Estadio Único Madre de Ciudades desde las 21:30. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 22:01

Central Córdoba recibirá a Lanús el jueves a partir de las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Ferroviario llega a este duelo luego de ganar los playoffs ante Cerro Largo (URU), mientras que el Granate quedó primero en la fase de grupos.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO